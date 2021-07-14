В Сингапуре открылась одна из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций

Она расположена на островах и на поверхности водохранилища Тэнгех на северо-западе города-государства. По площади станция равна примерно 45 футбольным полям. Вырабатываемой ей электроэнергии, как ожидается, хватит, чтобы обеспечивать 16 тысяч четырехкомнатных квартир.