В Сингапуре открылась одна из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций

Она расположена на островах и на поверхности водохранилища Тэнгех на северо-западе города-государства. По площади станция равна примерно 45 футбольным полям. Вырабатываемой ей электроэнергии, как ожидается, хватит, чтобы обеспечивать 16 тысяч четырехкомнатных квартир.
2021-07-14T17:06:41+03:00
2021-07-14T17:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 14 июля 2021
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