Роспотребнадзор Ленинградской области закрыл базу практики петербургского Университета путей сообщения

На такой шаг пошли из-за грубых нарушений при организации питания.

О том, что на геолого-геодезической базе — вспышка острой кишечной инфекции, сообщили в больнице города Луга. Медучреждение экстренно известило областной Роспотребнадзор о шести случаях заболевания у студентов университета путей сообщения, которые проходили практику в поселке Плоское. Управление надзорного ведомства провело санитарное расследование и обнаружило грубые нарушения в организаци питания. Именно они поспособствовали тому, что на базе возник эпидемический очаг. Специалисты Роспотребнадзора посчитали, что эти нарушения представляли реальную угрозу жизни и здоровью молодых людей. Поэтому базу временно закрыли, а студентов, которые проходили практику, вывезли в Петербург и оставили под медицинским наблюдением. Ранее руководитель геолого-геодезической базы Руслан Хлюпин в разговоре с изданием «Фонтанка.ру» опровергал информацию о закрытии. Проректор по связям с общественностью Университета путей сообщения Петр Рыбин, в свою очередь сообщил изданию, что речь идёт не об отравлениях, а о единичных случаях расстройства желудочно-кишечного тракта.

Похожий случай произошел весной этого года в Петербурге. В одной из школ Московского района от вспышки кишечной пострадали 25 человек. Тогда в пищеблоке столовой нашли нарушения по мытью и дезинфекции посуды и приборов.