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16:42, 14 июля 2021

Петербургский суд оставил под стражей блогера Хованского

Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни, которую он исполнил год назад.

Петербургский городской суд исключил из доводов прокурора предположение, что Хованский, если его выпустят из следственного изолятора, продолжит заниматься преступной деятельностью. Однако это единственное послабление, которое получил блогер. В остальной части решение районного суда, который отправил Хованского в СИЗО, апелляционная инстанция оставила без изменений. Блогера задержали в Петербурге месяц назад по обвинению в публичном оправдании терроризма. Спорные высказывания он допустил в песне, которую исполнил под гитару. Она прозвучала во время прямой трансляции, которую вели не на официальном канале Хованского. В композиции шла речь о захвате заложников в московском театральном центре на Дубровке. Эксперты-лингвисты, которые проверили текст, нашли в нём восхваление террористов и призывы к совершению терактов. После задержания блогер признал вину и полностью раскаялся.

Хованский останется под стражей до 8 августа.


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