Еврокомиссия представила план сокращения выбросов углекислого газа в Европе, который предусматривает их урезание более чем на полтора раза — к уровню 1990-ых годов. В качестве мер для достижения этой цели планируются прогрессивные климатические тарифы для воздушного и морского транспорта и климатические таможенные пошлины на ввоз в Евросоюз стали, цемента и алюминия.

