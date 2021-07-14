Bloomberg: ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+ и увеличат свою квоту на добычу нефти

ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+ и увеличат свою квоту на добычу нефти, — пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По их данным, новый базовый уровень, от которого будут отсчитывать сокращение добычи для этой страны, повысится на полмиллиона баррелей в сутки.

ОАЭ были последней страной, которая не давала согласия на продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Теперь, по данным источников Bloomberg, сделку продлят до конца следующего года.