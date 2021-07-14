Центризбирком закроет доступ к трансляциям с избирательных участков во время сентябрьских выборов в Госдуму, — объявил зампред ЦИК Николай Булаев. Доступ к видео будет лишь у самих избиркомов, а также у представителей кандидатов и партий. ЦИК планирует создать так называемые центры наблюдения за голосованием, куда приглашают представителей всех участников выборов. Сами камеры обещают установить на примерно 50 тысячах участков, которые охватывают по данным ЦИК 80% избирателей. Они будут работать круглосуточно в течение всего периода голосования, а записи с них обещают хранить в течение года.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пообещала некие «сюрпризы» провокаторам, которые попытаются проголосовать на предстоящих выборах несколько раз.