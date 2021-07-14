Власти Германии не считают главной информационную угрозу со стороны России перед сентябрьскими выборами в Бундестаг

Об этом заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Глава Органа защиты конституции Томас Хальденванг и руководитель Ведомства по безопасности информационной техники Арне Шенбом подчеркнули возможность кибератак и актов саботажа во время предвыборной кампании. Однако они заявили, что хакерские нападения на бундестаг в феврале коснулись небольшого количества депутатов и были вовремя предотвращены.

Главную угрозу из-за рубежа эксперты видят в попытках влияния России и Китая. Однако подготовка к выборам и предвыборная кампания достаточно защищены, подчеркнул министр внутренних дел ФРГ. В Германии до сих пор проводится бумажное голосование и ручной подсчет голосов на избирательных участках без электронных автоматов и компьютеров. Хорст Зеехофер назвал эту систему полностью застрахованной от манипуляций.

На вопрос о возможном влиянии на избирательную кампанию со стороны концерна Russia Today, Зееховер заявил: «Это нормальная телепрограмма, которая нас недружелюбно представляет, однако каждый немецкий гражданин может с этим жить». Ранее дочерняя фирма концерна, которая представляет интернет-канал на немецком языке RT Deutsch, пожаловалась на запрет финансового института «Коммерцбанк» продлевать ведение ее счета. Russia Today видит в этом влияние правительства ФРГ.

Немецкие власти это отрицают, заявляя, что телеканал может обратиться в филиал любого российского банка на территории Германии.