Еврокомиссия представила масштабную программу по борьбе с изменением климата

К 2030 году планируется сократить вредные выбросы не менее чем на 55% по сравнению с 90-ыми годами. В частности, к 2035 году предлагается запретить выпуск в Европе автомобилей на традиционном топливе, а также ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в ЕС стали, алюминия и цемента.

