Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает преждевременным обсуждение вакцинации подростков

Ранее в разработавшем «Спутник» Центре имени Гамалеи сообщили, что прививать несовершеннолетних начнут до 20 сентября.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова после совещания с представителями партии «Единая Россия» объявила, что в ближайшее время старта вакцинации подростков ждать не стоит. Омбудсмен пояснила, что пока зарегистрированного препарата для детей нет, и сначала необходимо провести полноценные клинические испытания. До получения результатов обсуждать эту тему преждевременно, ведь речь идет о здоровье детей, подчеркнула Кузнецова. По ее словам, даже после того, как вакцина будет

зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей.

Так Кузнецова отреагировала на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, сообщившего, что до 20 сентября вакцинация стартует. Он отметил, что исследование «Спутника» на подростках уже начались 5 июля, среди 20 подростков, получивших первый компонент, не было неожиданных побочных эффектов. Необходимость в вакцинации в центре объясняют тем, что в последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания.

Эпидемиологи отмечают, что хотя у подростков реже бывают осложнения от коронавируса, они становятся переносчиками инфекции. Поэтому в пиковые периоды власти отправляли школьников на внеплановые каникулы.