В Олимпийской сборной России в Японии выявили первый случай коронавируса

Из-за него на несколько дней организаторы Игр в Токио изолировали женскую сборную по регби.

Вирус был обнаружен не у спортсменок, а у массажиста команды – по крайней мере, так уверяют в самой российской сборной. Его по действующим правилам госпитализировали. Регбийная команда, в свою очередь, будет ежедневно проходить тестирование. Если его результаты будут отрицательными, то россиянок допустят до предварительных сборов и самой Олимпиады. Вместе с тем японское агентство Дзидзи со ссылкой на источники утверждает, что заболевший массажист ни с кем из спортсменок не имел близких контактов. Собеседник агентства ТАСС, в свою очередь, уверяет, что угрозы снятия женской регбийной команды нет.

Сама Олимпиада должна начаться уже через полторы недели. При этом в Токио зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. За сутки там выявили около 1 тысячи 150 случаев COVID-19 – это максимум с начала мая. В японской столице с понедельника вновь действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее коронавирус фиксировали у отдельных спортсменов нескольких олимпийских сборных, в том числе Израиля, Уганды, Сербии и Литвы.