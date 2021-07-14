В Федерации мигрантов разделяют позицию Кремля о бытовом характере драки мигрантов в Москве

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов согласен с позицией Кремля о бытовом характере драки мигрантов в Москве. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я полностью согласен с этой позицией. Вчера было совещание, там были присутствовали все правоохранители — ФСБ, МВД, прокуратура, СК — ровно такое же было общее мнение, что тут нет ни национальных причин, ни экономических. Потому что есть тоже непорядочные СМИ, которые пытались пустить слух, что это некий передел рынка такси или рынка курьеров, что полная чушь — делить тут нечего, потому что мигрантов не хватает ни там, ни там. И проблем с трудоустройства у них нет никаких», — сказал он.

В.Коженов рассчитывает, что к концу недели полиция определит всех виновных в конфликте.

12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках города Москвы произошла массовая драка. Значительная часть ее участников были мигранты из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы. В ходе пресечения драки полицейские задержали 103 человека.

Ранее на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, отвечая на вопрос о произошедшей драке между мигрантами.