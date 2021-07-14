Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг почти ежедневно продает свои акции Facebook. За последние восемь месяцев он продал более 9 миллионов акций, выручив за это около трех миллиардов долларов, — сообщает журнал Форбс, ссылаясь на документы комиссии по ценным бумагам США. Отмечается, что 90% этой суммы пошли в благотворительный фонд Цукербергу и его жены Присциллы.
2021-07-14T15:33:22+03:00
2021-07-14T15:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 14 июля 2021
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