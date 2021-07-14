Министр иностранных дел Польши пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за потока нелегальных мигрантов в Литву

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пригрозил Белоруссии новыми европейскими санкциями из-за потока нелегальных мигрантов в Литву. Министр назвал Белоруссию туристическим бюро для нелегалов. В Варшаве считают, что этот бизнес организован белорусским государством, которое организует все, от посадки самолета до транспортировки на белорусско-литовскую границу с подсказкой, где и когда эту границу можно пересечь.

2 июля Литва объявила режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов. В этом году на литовскую территорию пытались попасть более 800 человек – в 10 раз больше, чем за весь прошлый год.