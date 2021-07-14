Он сменит Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года. Сергей Федоров – трехкратный чемпион мира провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиги в составе Detroit Red Wings и выиграл с клубом три кубка Стэнли.
51-летний Сергей Федоров назначен главным тренером хоккейного клуба ЦСКА
Он сменит Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года. Сергей Федоров – трехкратный чемпион мира провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиги в составе Detroit Red Wings и выиграл с клубом три кубка Стэнли.