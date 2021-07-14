Женская олимпийская сборная России по регби изолирована в Японии на два дня из-за положительного теста на коронавирус у массажиста команды, — сообщает РИА «Новости». В ближайшие два дня спортсменкам предстоят ежедневные тесты. Руководство считает, что угрозы снятия с олимпийских игр пока нет.

Женский олимпийский турнир по регби пройдет с 26 по 31 июля. Россиянки впервые отобрались на Олимпиаду.