К 2,5 годам лишения свободы приговорили полицейского, выстрелившего девочке в ногу. Дело рассматривалось повторно: первый раз тот же суд назначил ему три года условно.

Бывшего полицейского Ивана Князева судили по статье о хулиганстве с применением насилия за то, что он ранил 13-летнюю девочку из травматического пистолета. Отбывать срок Князев будет в колонии-поселении. Инцидент произошел в декабре. Как установило следствие, 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы, будучи не при исполнении, в состоянии алкогольного опьянения, «из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета». Одна пуля попала в колено девочке. Ее госпитализировали. Сама школьница рассказывала, что Князев приставал к ней. В МВД сообщали о начале проверки информации о домогательствах, но о ее результатах ничего неизвестно. Полицейского уволили «по отрицательным мотивам». При этом до решения суда он находился под домашним арестом, а не в СИЗО. В марте Симоновский суд приговорил его к 3 годам условно. Это вызвало возмущение общественности и дело отправили на новое рассмотрение.

Князеву также запретили в течение 2,5 лет занимать должности в правоохранительных органах.