В Кремле не считают серьезной проблемой массовую драку мигрантов в московском районе Кузьминки

Полиция разберется в этом деле, — уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не фиксируем проблем в этой сфере кроме текущих обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе, конечно, это инцидент, на который должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу», — сказал Песков.

После драки в Кузьминках полиция задержала больше ста человек. Кузьминский суд посчитал, что драка произошла на почве национального конфликта. В потасовке участвовали граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Ранее в качестве причины назывался бытовой конфликт.