786 человек с коронавирусом умерли в России за прошедшие сутки

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших – около 24 тысяч, в том числе почти 4 тысячи в Москве. Это минимальный показатель с начала июня.

Петербург прошел пик третьей волны коронавируса. В течение двух месяцев заболеваемость будет постепенно снижаться, — прогнозирует независимый аналитик, биолог Алексей Куприянов. Власти Петербурга также утверждают, что количество заболевших и госпитализаций снижается.