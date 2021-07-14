Папу Римского Франциска выписали из больницы после операции, — сообщила газета Corriere della Sera. Франциск завершил курс послеоперационного лечения еще 12 июля, однако в течение двух дней оставался в больнице.

В воскресенье он выступил перед верующими с больничного балкона, и в частности говорил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно всем.