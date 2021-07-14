На авианосце «Квин Элизабет» и сопрвождающей его ударной группе вспышка коронавируса. Заразились более ста моряков, – передает ВВС. Корабли сейчас находятся в Индийском океане. На них более 3,5 тысяч человек экипажа. Чтобы сдержать распространение болезни, введен масочный режим и социальное дистанцирование.
2021-07-14T14:37:21+03:00
2021-07-14T14:37:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 14 июля 2021
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