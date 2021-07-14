В Ульяновской области из-за нехватки вакцины фактически приостановилась вакцинация от коронавируса, — сообщили «Коммерсанту» в региональном Министерстве здравоохранения. Желающих привиться записывают в очередь. Ближайшая поставка вакцины ожидается завтра.