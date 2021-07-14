В Ульяновской области из-за нехватки вакцины фактически приостановилась вакцинация от коронавируса, — сообщили «Коммерсанту» в региональном Министерстве здравоохранения. Желающих привиться записывают в очередь. Ближайшая поставка вакцины ожидается завтра.
2021-07-14T14:36:54+03:00
2021-07-14T14:36:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 14 июля 2021
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