Бывший полицейский, выстреливший в девочку из травматического пистолета, приговорен к 2,5 годам колонии-поселения

Бывший полицейский Иван Князев, выстреливший в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, приговорен к 2,5 годам колонии-поселения. Приговор вынес Симоновский районный суд, который уже рассматривал дело Князева и приговорил его к трем годам условно.

Мосгорсуд это решение отменил и вернул дело на новое рассмотрение.

