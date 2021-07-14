Гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик

Гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, — об этом, как передает РБК, сообщил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий на форуме граждан России в Луганске. Водолацкий рассчитывает, что к концу года будет выдано два миллиона паспортов.

Указ об упрощенной процедуре принятия в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР президент России подписал весной 2019 года. В Москве подчеркивают, что это гуманитарное решение. В Киеве выдачу паспортов назвали провокацией и нарушением Минских соглашений.