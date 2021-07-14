В Киеве полиция применила слезоточивый газ против митингующих у Верховной Рады пенсионеров силовых структур

Они требуют пересчета пенсий.

На площади Конституции в украинской столице сегодня собрались тысячи бывших сотрудников силовых ведомств. По данным агентства Интерфакс-Украина, в их числе не только столичные пенсионеры, но и приезжие из регионов. Например, на акцию централизованно приехало примерно шесть автобусов из Львовской области. Протестующие требуют повышения пенсий в связи с индексацией зарплат силовиков. Митингующие хотят, чтобы президент Владимир Зеленский поручил руководителям профильных ведомств немедленно подписать соответствующие приказы. Участники акции настаивали, чтобы к ним вышли депутаты Верховной Рады, однако этого не произошло, и тогда они прорвали оцепление, пытаясь попасть в здание парламента. После этого, по данным украинских СМИ, полиция применила слезоточивый газ и оттеснила митингующих. Сейчас, как передает ТАСС, обстановка нормализовалась. На место прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Они восстановили металлическое ограждение, которое раньше снесли протестующие и усилили охрану по периметру Рады, где сейчас проходит пленарное заседание. Часть пикетчиков, в ожидании решения правительства о дополнительном выделении средств на пенсии бывшим силовикам, остается на площади, другие переместились в Мариинский парк. Перекрытыми остаются ряд улиц в правительственном квартале.

Протестующие пригрозили, что если их требования не выполнят до 14 августа, они будут проводить в Киеве более радикальные действия. В частности, планируется марш.