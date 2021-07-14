Очередная массовая драка мигрантов произошла в Подмосковье

В потасовке в подмосковном Одинцово приняли участие не менее десяти человек, сообщили агентству ТАСС в МВД. Сообщение о столкновении поступило в ведомство минувшей ночью. Силовики выехали на место, однако никого там не обнаружили. Сейчас полиция выясняет причины конфликта и устанавливает личности нарушителей. Также до сих пор не известно, были ли в результате инцидента пострадавшие.

Вместе с тем это уже не первая потасовка за последние несколько дней. Ранее у метро Кузьминки в Москве возник межнациональный конфликт между гражданами Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Всего было около 200 человек. Некоторые из участников массовой драки серьезно пострадали, их доставили в больницу. Более ста человек полиции удалось задержать. Шестерых уже приговорили к 15 суткам ареста. В отношении еще почти 20 протоколы направлены в суд. По решению суда все иностранные граждане, принимавшие участие в драке в Кузьминках, будут в ближайшее время выдворены из страны.

В Кремле уже сообщили, что не считают инциденты знаком того, что в России усиливаются проблемы в миграционной сфере.