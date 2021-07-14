В Ульяновской области столкнулись с нехваткой вакцины от коронавируса

Власти региона на этом фоне решили приостановить массовую вакцинацию. При этом в области фиксируется рост заболеваемости COVID-19.

Несмотря на то, что еще несколько дней назад Минздрав Ульяновской области заверял, что причин для беспокойства нет, теперь в ведомстве признали: в регионе – жесткий дефицит первых компонентов вакцин. Пока жителей прививают только вторым компонентом. Как передает агентство ТАСС, в регионе ждут очередную партию вакцины «Спутник V» уже завтра, вместе с тем сколько именно доз поступит, не уточняется. Всего же в Ульяновской области, по данным властей, первым компонентом привито чуть более 226 тысяч человек. Это около 40% от общего плана по вакцинации. Ежедневно же прививалось около 5 тысяч человек.

Вместе с дефицитом вакцины в области ухудшается ситуация по заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост заразившихся увеличивается 12 дней подряд: за последний день в регионе выявили 221 случай заболевания. Власти называют ситуацию с коронавирусом «тяжелой».

На нехватку вакцины от коронавируса ранее жаловались в Хабаровском крае и Удмуртии. Там также на несколько дней приостанавливали массовую вакцинацию.