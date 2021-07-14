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Эксклюзив Эха 14:04, 14 июля 2021

Олимпийский комитет России дал рекомендации спортсменам на Олимпиаде в Токио, как отвечать на политические вопросы

Российские спортсмены получили инструкции по общению в соцсетях и с журналистами на Олимпиаде в Токио. Как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Олимпийскому комитету России, это новая практика для нашей страны. Перед зимней Олимпиадой в Южной Корее, — напоминают «Ведомости», спортсменам рассылали памятку, но она в основном касалась поведения в быту.

Рекомендации по поводу обсуждения Крыма и Донбасса призваны уберечь спортсменов от вовлечения в политику. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Я объясню. Спортсмены не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелые ситуации», — сказал он.

Олимпийская чемпионка, депутат Светлана Журова в интервью Газете.ру сказала, что спортсмены не юристы, поэтому она считает подобные рекомендации полезными.

Редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает инструкцию олимпийским спортсменам показателем несовременности России. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Невозможно создать образ прогрессивной России, когда спортсмены говорят одинаковые правильные вещи, приятные властям, объяснил Кирилл Мартынов.

На Олимпиаде в Токио россияне будут выступать под флагом ОКР из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Это никак не скажется на настрое олимпийцев, — утверждает министр спорта Олег Матыцин. Он считает, что будет сделано все, чтобы спортсмены чувствовали поддержку на Олимпиаде в Токио. Сам министр спорта не сможет присутствовать на Олимпиаде из-за ограничения участия представителей правительства.


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