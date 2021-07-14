Z Архив новостей новости
5 2 6 153
Эксклюзив Эха 13:42, 14 июля 2021

Песков: России не нужно искать компромиссную форму регистрации однополых браков в связи с решением ЕСПЧ

России не нужно искать компромиссную форму регистрации однополых браков в связи с решением ЕСПЧ. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Никакую компромиссной формы регистрации искать не нужно, и президент никак на это [решение ЕСПЧ] не реагировал. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан Российской Федерации, которые такую однозначную позицию поддерживают <...> Да [президент ориентируется на то большинство россиян, которые поддерживают позицию по однополым бракам]. И он ориентируется на основной закон Российской Федерации», — сказал он.

Европейский суд по правам человека потребовал от России признать однополые союзы. Отказ в их регистрации ЕСПЧ посчитал незаконным. Россия нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни, отказавшись регистрировать однополые союзы, постановил Страсбургский суд.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральные вы наши Закон – строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. Хэштег #KilltheBill стал не менее популярным, чем фильм Тарантино…

5 170 6 16340 07:14
Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку Это связано с решением в Старсбурге, которое обязывает Россию признать однополые союзы…

5 62 6 16698
Блоги

+ Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» 23:12 Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Если свобода людей вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать об ограничениях. То же самое касается и государств…

5 162 6 23364 13.07
8читать ;смотреть
Блоги

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России…

5 407 6 59506 12.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов…

5 89 6 13099 12.07
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Путин как офицер КГБ должен понимать, кто разрушил СССР Вся технология развала Советского Союза была возложена на КГБ. КГБ объединил Германию, разрушил Варшавский договор и грохнул бедного Чаушеску. И, по существу, КГБ затеял перестройку…

5 92 6 13635 09:57
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 396 6 61308 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук, член Комиссии по предотвращению фальсификации научных исследований РАН

Так с кем надо кооперироваться, а с кем бороться? Некоторые резко осуждают Явлинского, некоторые — Навального. В общем, всё как хотелось власти. Но пока будет так жестко ставиться вопрос — вы за Явлинского или Навального — ничего не получится…

5 109 6 19412 11.07
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 197 6 36618 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 97 6 18096 08.07
Интервью Редколлегия

Джон Салливан гость: Джон Салливан посол США в России

Мы собираемся максимально напряженно работать, — именно такую задачу поставил передо мной президент Байден после встречи в Женеве накануне моего отъезда в Москву. Я вернулся сюда, полный энтузиазма…

5 26 6 5002 09.07
#слушать 32:28 8читать $скачать HD / SD
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Вопросы для тестового голосования 29-30 июля в Москве (электронное голосование) По Вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19?..

5 34 6 7107 13.07
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Тезис статьи: все территории наши, захотим – заберем Дипломаты из разных стран Запада должны немножко вздрогнуть, прочитав эту статью…

5 51 6 11276 09:35
Блоги

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон успешно совершил полет в космос на своей ракете Он стал первым миллиардером, кому это удалось…

5 98 6 22336 11.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К пониманию проблемы одного народа Народ один. Государствообразующие нации разные…

5 116 6 27132 13.07
Интервью Интервью

Марцин Пшидач гость: Марцин Пшидач заместитель Министра иностранных дел Республики Польша

Об отношениях Польши и России Я знаю позицию Путина, что НАТО – это дестабилизирующий фактор. Разве НАТО атаковало соседнюю Грузию и заняло ее территорию? Разве НАТО атаковало соседнюю Украину, отняло Крым и дестабилизировала Донбасс?..

5 36 6 8648 13.07
#слушать 23:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Активиста, задержанного на Красной площади в футболке с надписью «Свободу Навальному», оставляют на ночь в полиции По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, на него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах…

5 26 6 10340
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Шприцеметатель в зоопарках используют для усыпления спятивших носорогов. Но это можно использовать и с москвичами тоже, устраивая на них ночные сафари. Употребить для вакцинации уклонистов…

5 42 6 89816 07.07
#слушать 53:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 32 6 12839 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 143 6 470430 09.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 44 6 202839 13.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9186571
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4964190

Сегодня в эфире