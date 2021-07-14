Песков: России не нужно искать компромиссную форму регистрации однополых браков в связи с решением ЕСПЧ

России не нужно искать компромиссную форму регистрации однополых браков в связи с решением ЕСПЧ. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Никакую компромиссной формы регистрации искать не нужно, и президент никак на это [решение ЕСПЧ] не реагировал. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан Российской Федерации, которые такую однозначную позицию поддерживают <...> Да [президент ориентируется на то большинство россиян, которые поддерживают позицию по однополым бракам]. И он ориентируется на основной закон Российской Федерации», — сказал он.

Европейский суд по правам человека потребовал от России признать однополые союзы. Отказ в их регистрации ЕСПЧ посчитал незаконным. Россия нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни, отказавшись регистрировать однополые союзы, постановил Страсбургский суд.