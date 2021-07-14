Песков: Президент не планирует новых статей о бывших республиках Советского союза

Президент Владимир Путин в настоящее время не планирует новых статей о бывших республиках Советского союза. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время. Я думаю, что, если он посчитает необходимым, то, конечно, напишет еще статьи. Но пока мне неизвестно о наличии у него таких дальнейших планов», — сказал он.

Д.Песков также добавил, что президент пояснял, почему он написал статью об Украине именно сейчас.

«Он объяснил почему именно сейчас. Если вы ознакомились с его вчерашними пояснениями и комментариями. Там один из вопросов был как раз о том, почему именно сейчас вы решили написать такую статью. Он там абсолютно четко ответил на этот вопрос», — заключил он.

В понедельник на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев.» В ней президент, в частности, называет Украину детищем советской эпохи и утверждает, что ее настоящая суверенность возможна только в партнерстве с Россией.