Император Японии Нарухито намерен присутствовать и выступить на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, — сообщает телеканал NНК со ссылкой на осведомленные источники. Ранее организаторы приняли решение провести большинство соревнований при пустых трибунах.