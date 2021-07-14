Император Японии Нарухито намерен присутствовать и выступить на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, — сообщает телеканал NНК со ссылкой на осведомленные источники. Ранее организаторы приняли решение провести большинство соревнований при пустых трибунах.
2021-07-14T13:38:46+03:00
2021-07-14T13:38:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:38, 14 июля 2021
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