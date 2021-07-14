Олимпийский комитет России разослал памятку спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде в Токио. Это рекомендации, как вести себя в соцсетях и с журналистами, — пишет газета «Ведомости».

В частности, рекомендовано не обсуждать тему Крыма и Донбасса, ссылаясь на то, что спорт должен оставаться вне политики. На вопросы о допинговых скандалах спортсменам предлагается отвечать, что они сами в этом не участвовали и санкции должны комментировать те, кто их вводил.

Рекомендации по поводу обсуждения Крыма и Донбасса призваны уберечь спортсменов от вовлечения в политику. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Я объясню. Спортсмены не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелые ситуации», — сказал он. Олимпийский комитет России направил рекомендации российским спортсменам, выступающим на Играх в Токио, по поводу ответов на вопросы журналистов. В частности, спортсменам предлагается не обсуждать темы Крыма, Донбасса, ссылаясь на то, что спорт остается вне политики.

Сборная России на Олимпиаде будет выступать под флагом ОКР.