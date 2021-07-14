В Кремле не комментируют данные Росстата, согласно которым 75% семей испытывают затруднения при покупке необходимого

В Кремле не стали комментировать данные Росстата, согласно которым 75% российских домохозяйств испытывают затруднения при покупке самого необходимого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Минэкономразвития и сам Росстат, поскольку, по его словам, нужно знать, на основе каких критериев велись расчеты.
2021-07-14T13:37:39+03:00
2021-07-14T13:37:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 14 июля 2021
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