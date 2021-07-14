Анна Кузнецова считает преждевременным обсуждать вакцинацию подростков до полноценных клинических исследований

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает преждевременным обсуждать вакцинацию подростков от коронавируса до получения результатов полноценных клинических исследований.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки детям от 12 до 17 лет могут начать делать до 20 сентября, так как среди детей участились случаи более тяжелого течения заболевания, — передает РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения в конце июня разрешила использовать вакцину Pfizer для детей от 12 лет из категории высокого риска. При этом ВОЗ не рекомендовала прививать подростков одобренными вакцинами из-за отсутствия достаточных данных о том, что их использование безопасно