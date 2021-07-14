Массовая драка с участием не менее 10 мигрантов из Средней Азии произошла минувшей ночью в подмосковном Одинцове, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Что стало причиной конфликта и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Участники драки скрылись. В подмосковной полиции подтвердили, что информация о драке к ним поступала.