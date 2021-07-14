Массовая драка в Москве у метро Кузьминки произошла на почве национального конфликта, — говорится в постановлении Кузьминского суда, который рассматривал дела задержанных мигрантов.

Как сообщает «Интерфакс», в драке участвовали около 200 человек — граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Кремль не фиксирует проблем в сфере отношений между мигрантами в связи с массовой дракой в Москве. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Не фиксируем проблем в этой сфере кроме текущих обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе, конечно, это инцидент, на который должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу», — сказал он.