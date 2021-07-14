В ближайшие дни изменится расписание аэроэкспрессов до «Шереметьева»

Важная информация для тех, кто намерен воспользоваться аэроэкспрессом до аэропорта «Шереметьево». В ближайшие дни изменится расписание, — рассказала «Эху» руководитель пресс-службы компании Наталья Саксонина. Изменения будут компенсированы увеличением числа автобусных рейсов. Увеличением частоты курсирования автобусов компания рассчитывает максимально снизить риск возникновения небезопасной эпидемиологической обстановки, — добавила Саксонина.
2021-07-14T13:05:40+03:00
2021-07-14T13:07:37+03:00
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Эксклюзив Эха 13:05, 14 июля 2021
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