Столичный суд признал, что причиной столкновения мигрантов на юго-востоке Москвы стал межнациональный конфликт. В нем участвовали представители нескольких республик Средней Азии.

В массовой драке, которая произошла в понедельник вечером у метро «Кузьминки», и в которой пострадали несколько человек, приняли участие граждане Киргизии,Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом говорится в тексте судебного решения об аресте одного из участников столкновения, на которое ссылаются ТАСС и «Интерфакс». При этом, в документе произошедшее называется «несогласованным публичным массовым мероприятием в сочетании форм митинга и шествия», поскольку участники (уточняется, что их было около 200 человек) скандировали лозунги на национальных языках, следуя по маршруту от улицы Зеленодольская до Кузьминок. Отмечается, что конфликтующие создали помехи для движения транспорта и работы социальной инфраструктуры, не давали людям пройти к остановкам и на станцию метро.

В МВД после разгона дерущихся отчитались о задержании 103 человек. Им вменили мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства, пообещав выдворить некоторых из России. Накануне Кузьминский суд признал 6 человек виновными в участии в несанкционированном митинге и арестовал на 15 суток.

Ранее власти назвали поводом для выяснения отношений бытовой конфликт между мигрантами, произошедший несколькими днями ранее в Подмосковье.