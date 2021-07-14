В России вновь зарегистрирован самый высокий показатель смертности за сутки от коронавируса

В общей сложности за минувший день в стране от опасного вируса скончались 786 человек. Наибольшее число из них зарегистрировано в Москве – 109, максимально к столичным показателям близок Санкт-Петербург – 102 погибших. Что же касается заболеваемости, то в России за сутки, по данным оперативного штаба, выявлено почти 24 тысячи заболевших. Большая часть из них уже традиционно находятся в Москве, области и Санкт-Петербурге. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, серьезно ухудшилась ситуация в Крыму. Из-за распространения индийского штамма коронавируса там в два раза за последний месяц выросло число случаев заражения инфекцией.

На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации регионы жалуются на нехватку вакцины от опасного вируса. На этот раз о приостановке прививочной кампании сообщили в Ульяновске. В регионе почти полностью исчерпали запасы первого компонента «Спутника», сейчас идет иммунизация только вторым компонентом. Власти региона заверили, что уже завтра в Ульяновск должна прийти новая партия препаратов.

В ВОЗ отмечают, что Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В первой тройке уже долгое время находятся США, Индия и Бразилия.