Круизным лайнерам, по данным итальянской прессы, запретили заходить в центр Венеции. Соответствующий закон одобрило правительство. Он начнет действовать с 1 августа. Доступ в центр города сохранят только суда, рассчитанные примерно на 200 пассажиров.



Жители Венеции и международное сообщество уже много лет утверждают, что большие круизные лайнеры загрязняют городские каналы и угрожают историческим зданиям.