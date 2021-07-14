Папа Римский Франциск выписан из больницы. Ему делали операцию на кишечнике. В воскресенье понтифик провел традиционную молитву и проповедь из окна клиники. Многие восприняли это как знак его полноценного восстановления.
2021-07-14T12:34:13+03:00
2021-07-14T12:54:09+03:00
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12:34, 14 июля 2021
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