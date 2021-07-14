В Париже проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии. В прошлом году из-за коронавируса это мероприятие было отменено. В этом году в параде задействованы более 5 тысяч человек. Президент Франции Эммануэль Макрон проехал по Елисейским полям и поприветствовал собравшихся. Вечером у Эйфелевой башни по традиции запустят фейерверк.