В Париже проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии. В прошлом году из-за коронавируса это мероприятие было отменено. В этом году в параде задействованы более 5 тысяч человек. Президент Франции Эммануэль Макрон проехал по Елисейским полям и поприветствовал собравшихся. Вечером у Эйфелевой башни по традиции запустят фейерверк.
2021-07-14T12:33:52+03:00
2021-07-14T12:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 14 июля 2021
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