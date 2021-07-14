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12:31, 14 июля 2021

В России вновь отмечен максимальный показатель по числу смертей от коронавируса

В России вновь отмечен максимальный показатель по числу смертей от коронавируса. За сутки скончались 786 человек. При этом новых случаев заражения чуть менее 24 тысяч. На Москву приходится почти четыре тысячи.

Стабильная эпидемиологическая ситуация в России будет сохраняться в июле и начале августа, — считают в Роспотребнадзоре. Замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов сказал ТАСС, что затем можно будет говорить о тенденции к снижению числа инфицированных. По его словам, такой сценарий возможен при сознательном отношении граждан к вакцинации и соблюдении санитарных правил.


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