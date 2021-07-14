Минобороны Армении сообщает о погибшем военнослужащем в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном

Инцидент произошел этим утром вблизи населенного пункта Ерасх. По версии армянских военных, азербайджанская сторона с целью продвижения боевых позиций начали проводить инженерные работы. После ответных действий армян, пытавшихся это предотвратить, азербайджанцы открыли прицельный огонь в направлении армянских позиций. В результате, как утверждает Минобороны Армении, военный получил смертельное ранение. Отмечается, что у противника тоже есть потери. Военное ведомство называет это «очередными провокациями азербайджанской стороны», осуждает их и предупреждает, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.

Минобороны Азербайджана не стало комментировать эти обвинения. При этом заявив, что минувшим вечером незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции вооруженных сил Республики в окрестностях города Шуша. Погибших и раненых среди личного состава нет.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул прошлой осенью из-за Нагорного Карабаха, на который претендуют оба государства. Жертвами противостояния стали военные и мирные граждане. В ноябре Ереван и Баку при посредничестве Москвы заключили перемирие. Однако периодически обе стороны сообщают об инцидентах на границе.