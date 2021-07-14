В Ульяновской области из-за нехватки вакцин приостановлена прививочная кампания. В регионе за последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла в два раза, власти жалуются на тяжелую ситуацию.

Сообщения о том, что жители Ульяновской области не могут привиться из-за дефицита препаратов, начали появляться в соцсетях еще несколько дней назад. Местные СМИ со ссылкой на региональный Минздрав заверяли, что причин для паники нет. Теперь же в министерстве агентству ТАСС подтвердили, что поступившие в регион комплекты прививок почти исчерпаны. Вакцинация продолжается только вторым компонентом. Ранее в ведомстве объясняли, что проблема связана с распределением препаратов –количество определяется на федеральном уровне по регистру вакцинированных, но был сбой по всей стране, что привело к задержкам поставок всех регионах. Ежедневно в Ульяновской области прививалось порядка 5 тысяч человек. Первый компонент получили более 220 тысяч жителей. Следующую партию вакцины обещают привести в четверг. Власти отмечают, что ситуация с коронавирусом в регионе «очень тяжелая», в связи с чем вводятся новые ограничения.

Ульяновская область – не единственный регион, столкнувшийся с нехваткой вакцин. В Кремле еще три недели назад это объясняли затруднениями в транспортировке и ростом темпов вакцинации и обещали наладить поставки