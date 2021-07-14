Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает об обысках у своих сотрудников. Одного из них, Валентина Степановича, сотрудники правоохранительных органов увезли с собой. Правозащитников центра обвиняют в организации беспорядков. С чем связаны сегодняшние следственные действия, официально пока не сообщается.
2021-07-14T11:35:02+03:00
2021-07-14T11:37:26+03:00
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11:35, 14 июля 2021
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