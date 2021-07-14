Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает об обысках у своих сотрудников. Одного из них, Валентина Степановича, сотрудники правоохранительных органов увезли с собой. Правозащитников центра обвиняют в организации беспорядков. С чем связаны сегодняшние следственные действия, официально пока не сообщается.