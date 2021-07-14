В Киеве полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Собравшиеся у здания Верховной Рады пытаются прорваться в здание парламента. Пришлось усилить охрану Рады.

Пенсионеры МВД вновь требуют пересчитать им пенсии. Они уже неоднократно проводили акции протеста.