Администрация Геленджика сообщает о том, что полностью расчищены завалы на месте взрыва газа в гостинце. Поврежденные машины убраны с проезжей части. Сейчас уточняется сумма ущерба.

В результате взрыва газа погиб один человек, пять пострадали. Пришлось расселить более 60 человек. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.