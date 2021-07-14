В России за сутки от коронавируса скончались 786 человек, — сообщает оперативный штаб, отмечая, что это максимум с начала пандемии. При этом новых случаев в стране чуть менее 24 тысяч. На Москву приходится почти 4 тысячи, и это минимальный показатель с 8 июня.
2021-07-14T12:01:00+03:00
2021-07-14T12:29:47+03:00
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12:01, 14 июля 2021
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