В России за сутки от коронавируса скончались 786 человек, — сообщает оперативный штаб, отмечая, что это максимум с начала пандемии. При этом новых случаев в стране чуть менее 24 тысяч. На Москву приходится почти 4 тысячи, и это минимальный показатель с 8 июня.