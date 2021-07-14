Четыре оппозиционных телеканала в Грузии на сутки прекратили свое вещание. Они требуют отставки правительства и расследования гибели телеоператора, избитого противниками ЛГБТ-сообщества.

С самого раннего утра в эфире объявивших протест телеканалов – черный фон. На нем – имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших при нападении противников проведения гей-парада. Всю вину за случившееся четыре грузинских вещателя возложили на правительство.

Поводом же послужила смерть оператора телеканала «Пирвели» Александра Лашкаравы. Около недели назад он попал в больницу после избиения протестующими и был выписан спустя несколько дней, однако впоследствии скончался. Власти утверждают, что причиной стала передозировка наркотиков. Однако оппозиция в это не верит.

Гибель Лашкаравы вызвала широкий общественный резонанс в Грузии и массовые антиправительственные протесты. Их участники требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили и обвиняют в его в неуместных заявлениях, которые спровоцировали радикально настроенных противников ЛГБТ-сообщества.

Обострение ситуации в Грузии произошло после планов общественных организаций провести гей-парад в Тбилиси. Он оказался сорван противниками ЛГБТ-сообщества, при этом правительство также выступало против акции.