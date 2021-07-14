В США вступает в силу запрет на ввоз собак из более чем ста стран, включая Россию. Американские специалисты полагают, что в этих странах повышенная опасность заражения животных бешенством.

На какой срок вводятся ограничения, пока не уточняется. Телекомпания CNN полагает, что речь идет как минимум об одном годе.